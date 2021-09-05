التطورات الأخيرة لانتشار "كورونا" في العالم

نشرت الوكالة الفرنسية "أ. ف. ب."، اليوم، آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- 75% من الإيطاليين يؤيدون التصريح الصحي: أبدى نحو ثلاثة إيطاليين من أربعة تأييدهم للتصريح الصحي وتوسيع نطاقه لمكافحة وباء كوفيد-19 بحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لاستامبا" الأحد.

منذ 1 سبتمبر تم توسيع نطاق التصريح الصحي الذي كان إلزاميا فقط في بادىء الأمر للطواقم الطبية، ليشمل المعلمين وكذلك ركاب القطارات لمسافات طويلة والسفن والطائرات والحافلات. يعتزم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي توسيعه ليشمل قطاعات أخرى.

- 140 ألف شخص تظاهروا في فرنسا ضد التصريح الصحي: تظاهر حوالى 140 ألف شخص بينهم نحو 18 ألفاً في باريس، السبت ضد التصريح الصحي المفروض في مدن عدة في فرنسا، للأسبوع الثامن على التوالي، في أعداد أقلّ من تلك التي شاركت في التجمعات الماضية، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وأحصت الوزارة 215 تجمعاً بينها خمسة في باريس.

بحسب دراسة اجراها "اودوكسا باكبون كونسالتينغ" نشرتها الخميس صحيفة "لوفيغارو" فان ثلثي الفرنسيين يوافقون على التصريح الصحي.

- هدف تلقيح 70% من السكان في بولينيزيا الفرنسية-في مواجهة انتشار الوباء، حددت بولينيزيا هدف تلقيح 70% من السكان بعد بداية متأخرة لحملة التطعيم. اقترب الارخبيل من بلوغ نسبة 50% من الملقحين بجرعة واحدة وحوالى 40% من الملقحين بالكامل.

منذ مطلع آب/اغسطس، شهد الارخبيل الذي كان بمنأى نسبيا عن انتشار الوباء، ارتفاعا كبيرا في الإصابات في فترة قصيرة جدا.

- أكثر من 4,56 مليون وفاة-تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,560,565 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (648,121) تليها البرازيل ( 583,362 وفاة) والهند (440,533 وفاة).

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

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