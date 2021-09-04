سورية توافق على تمرير الغاز والكهرباء إلى لبنان

المصدر: دمشق - د ب أ

أعلن رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري اليوم السبت موافقة سورية على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية.

وأكد خوري، في تصريح صحافي اليوم في ختام الاجتماع السوري اللبناني، استعداد سورية لتلبية ذلك.

ووصل وفد وزاري لبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء - وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر اليوم إلى معبر جديدة يابوس على الحدود السورية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم أن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد استقبل الوفد في المعبر.

وأضافت أن الوفد سيبحث التعاون الثنائي بين البلدين ولا سيما موضوع استجرار الغاز المصري إلى لبنان.

وكانت مصادر مقربة من الاجتماع لوكالة الأنباء الألمانية كشفت عن أن البحث سيتناول أيضا إعادة صيانة خط الغاز العربي والكهرباء الذي تعرض للتخريب خلال السنوات الماضية، واستثناء عمليات نقل الكهرباء والغاز من قانون العقوبات الأميركية على سورية بسبب الأزمة التي يعيشها لبنان جراء المشتقات النفطية.

ويضم الوفد اللبناني ريمون غجر وزير الطاقة والمياه، وغازي وزني وزير المالية، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكان خوري بين، في تصريح للصحافيين، أن الزيارة هي الأولى لوفد رسمي لبناني منذ 2011 وهدفها بحث موضوع استجرار الغاز من مصر إلى لبنان مروراً بسورية لإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحاً أن مدة الزيارة يوم واحد ومن المتوقع التوصل إلى اتفاقيات معينة.

وقال خوري:«اعتقد أن للزيارة مدلولات سياسية وأخرى تتعلق بموضوع الغاز وإعادة تفعيل التعاون بين البلدين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news