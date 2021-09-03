إسرائيل تعثر على حطام صاروخ سوري شمال تل أبيب

المصدر: تل أبيب - د ب أ

عثرت وحدة إبطال مفعول المفرقعات بالشرطة الإسرائيلية على قطع من حطام صاروخ أرض-جو سوري (سام) في شمال تل أبيب صباح اليوم الجمعة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان إطلاق صاروخ سوري صوب إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن الصاروخ انفجر فوق البحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك بعد إعلان سورية التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

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