«البنتاغون»: كل ما تركناه في مطار كابول «غير صالح للاستخدام» عدا شيء واحد

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الأسلحة والذخائر التي تخلت عنها القوات الأميركية لدى مغادرتها أفغانستان هذا الأسبوع قد تم جعلها «غير صالحة للاستخدام» قبل المغادرة.

وقال جون كيربى المتحدث باسم البنتاغون «لقد حرصنا على نزع السلاح، وجعل جميع المعدات الموجودة في المطار غير صالحة للاستخدام - كل الطائرات، وجميع المركبات الأرضية».

وأضاف «الشيء الوحيد الذي تركناه قابلاً للتشغيل هما عربتا إطفاء وبعض الرافعات الشوكية، بحيث يمكن للمطار نفسه أن يظل أكثر فاعلية في المستقبل».

وفي إشارة إلى الصور التي تم تداولها منذ مغادرة قوات الولايات المتحدة وأظهرت قوات طالبان أثناء استكشاف المطار: «لذلك أعتقد أننا لسنا قلقين للغاية بشأن هذه الصور لهم وهم يتجولون».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news