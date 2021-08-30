اصابات "كورونا" في بعض الدول العربية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء أمس، تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 544004 حالات من بينها 952 حالة حرجة فيما بلغ عدد الوفيات 8532 حالة بعد إضافة 6 وفيات جديدة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان لها أن عدد المتعافين في المملكة بلغ 532126 حالة بعد إضافة 393 حالة تعاف جديدة.

من جانبها أعلنت دولة الكويت أمس، تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 409552 و تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2417.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها مساء أمس، إنه تم أيضا تسجيل 341 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 404558.

وفي مصر قالت وزارة الصحة إنها سجلت 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات مساء أمس، مقابل 251 إصابة وثماني وفيات في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 287899 من ضمنهم 238249 حالة تم شفاؤها، و16721 حالة وفاة".

وأعلنت المملكة المغربية أمس، تسجيل 3841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و6815 حالة شفاء و76 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

و ذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 853 ألفا و373 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 780 ألفا و434 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و437 وفاة.

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