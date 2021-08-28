الفلبين تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية بكورونا وتمدد القيود

المصدر: مانيلا - د ب أ

أعلنت الفلبين اليوم، عن حصيلة يومية قياسية جديدة من إصابات فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 فيما مددت الحكومة ثاني أعلى مستوى من القيود في منطقة العاصمة لأسبوع آخر.

سجلت وزارة الصحة 19 ألفا و441 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهي ثاني أعلى حصيلة في يوم واحد منذ بدأت الجائحة العام الماضي. وهذا دفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 93ر1 مليون. وارتفعت حصيلة الوفيات بواقع 167 حالة ليصل الإجمالي إلى 33008.

وقالت الوزارة: "قد تواصل إصابات كوفيد-19 الارتفاع في الأيام المقبلة"، وحثت المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية بصرامة وتلقي التطعيم والخضوع للعزل على الفور في حال كانت لديهم أعراض.

وجرى إلقاء اللائمة في الزيادة في الإصابات على سلالة دلتا شديد العدوى المتحورة لفيروس كورونا.

وأعلن المتحدث الرئاسي هاري روكي اليوم، أن القيود في منطقة مانيلا الكبرى التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، سوف يتم تمديدها لأسبوع حتى السابع من سبتمبر.

وفي ظل ثاني أعلى مستوى من قيود مكافحة فيروس كورونا، يتم السماح للشركات بالعمل باقصى قدراتها ولكن الأنشطة عالية الخطورة مثل تناول الطعام في أماكن مغلقة والتجمعات الدينية وخدمات العناية الشخصية مازالت ممنوعة.

ووسط الزيادة في الإصابات، كثفت الحكومة حملة التطعيم، فحتى 26 أغسطس أصبح 13,5 مليون فلبيني أو 12 % من إجمالي التعداد السكاني ملقحين بالكامل ضد كوفيد-19.

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