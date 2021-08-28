ضربة جوية أميركية ضد هدف لـ"داعش" في أفغانستان

المصدر: واشنطن - د ب أ

شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على أحد أعضاء تنظيم مرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي، ردا على الهجوم الدموي الذي وقع يوم الخميس في مطار كابول.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى بيل أوربان في وقت مبكر اليوم السبت إنه تم استهداف أحد مخططي هجمات تنظيم "داعش"، بهجوم شنته طائرة بدون طيار في إقليم ننجرهار بأفغانستان.

وأوضح "الدلائل الأولية تشير إلى أننا قتلنا الهدف. لا توجد خسائر بشرية معروفة بين المدنيين".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهدف متورط بشكل مباشر في الهجوم على مطار العاصمة الأفغانية.

يذكر أن تنظيم فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان أعلن مسؤوليته عن تفجير مطار كابول والذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، من بينهم 13 جنديا أميركيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن الولايات المتحدة سترد "بقوة ودقة" وفي الوقت الذي تختاره على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابول.

في غضون ذلك، أصدرت السفارة الأميركية في أفغانستان تحذيرا أمنيا جديدا لمواطنيها في مطار كابول في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقالت السفارة في تحذيرها المحدث إنه يتعين على كل المواطنين الأميركيين في المطار عند بوابة "أبي" والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية وبوابة وزارة الداخلية الجديدة المغادرة على الفور.

وقالت السفارة إن النصيحة الموجهة لكل المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار لا تزال قائمة.

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