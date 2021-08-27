52 ألف جثة لمجهولين في المكسيك

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت منظمة تمثل عائلات مفقودين، أمس الخميس، أن أكثر من خمسين جثة لمجهولين دفنت في مقابر جماعية أو لدى خدمات الطب الشرعي في المكسيك التي تشهد أعمال عنف.

وحذرت «الحركة من أجل المفقودين في المكسيك» من أن البلاد تواجه «أزمة عميقة في الطب الشرعي» في التعرف على الرفات البشرية.



وأوضحت المنظمة في تقريرها أن ستين في المئة من الجثث المجهولة الهوية التي يبلغ عددها 52 ألفا وضعت في مقابر جماعية في مقابر عامة، موضحة أنها حصلت على هذه الأرقام من طلبات للحصول على معلومات عامة من أجهزة الطب الشرعي.

وأضافت أن البقية موجودون في منشآت للطب الشرعي أو جامعات أو مواقع لم تتمكن الحكومة أو لا ترغب في تأكيدها.

وقال التقرير إن الأرقام «تكشف تأثير زيادة العنف في السنوات الـ15 الماضية على المجتمع لا سيما في شأن الاختفاء القسري وجرائم القتل».

وأضاف أن النقص في الموظفين وعدم كفاية التدريب والأجور المنخفضة والعقود الموقتة هي بعض أسباب مشاكل خدمات الطب الشرعي.

وأوضحت المنظمة أن الحكومة وافقت على إنشاء آلية جديدة للتعرف على الهويات ستكشف في الأيام المقبلة.

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