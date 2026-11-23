أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع.

وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس أحمد الشرع حرصهما المشترك على مواصلة دفع التعاون التنموي الإماراتي ـ السوري بما يسهم في دعم أولويات التنمية في البلدين وتطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والازدهار.