مسلح يقتل أربعة في هجوم قرب السفارة الفرنسية بتنزانيا

المصدر: دار السلام – رويترز

قتل مسلح ثلاثة رجال شرطة وحارس أمن خاص في هجوم بالحي الدبلوماسي بمدينة دار السلام في تنزانيا، اليوم الأربعاء، قبل أن يُقتل بالرصاص أثناء احتمائه في غرفة حراسة عند بوابة السفارة الفرنسية.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت، صورها على ما يبدو أشخاص من المباني الواقعة على الجانب الآخر من الشارع، المسلح داخل غرفة الحراسة. وتبادل المسلح إطلاق النار من مسافة قريبة جدا مع أفراد الشرطة ورجال بدا أنهم من حراس السفارة.

وقالت الشرطة إن المهاجم أطلق النار في البداية على شرطيين بمسدس عند تقاطع في الحي الذي يضم عددا من البعثات الدبلوماسية، ثم أخذ بندقيتيهما وتوجه سيرا على الأقدام إلى السفارة الفرنسية، وأطلق النار بشكل عشوائي واحتل غرفة الحراسة.

وقالت رئيسة البلاد سامية حسن على تويتر إنه تم "تحييد" المهاجم وعاد الهدوء للحي.

وأضافت: "أبعث بأحر التعازي إلى جهاز الشرطة وأهالي ثلاثة من أفراد الشرطة وضابط من شركة (سي.جي.إيه) الأمنية الذين فقدوا حياتهم بعد أن هاجمهم مسلح في منطقة سالندا بدار السلام".

وذكر مفوض الشرطة المعني بالعمليات والتدريب ليبراتوس ساباس في تغريدة نشرها حساب قوة الشرطة التنزانية أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة ستة أشخاص.

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