الصين تحذر الولايات المتحدة بسبب تقرير منشأ كورونا

المصدر: بكين - د ب أ

هددت الصين، اليوم الأربعاء، بالرد على من يزعمون تسريب فيروس كورونا من مختبرات صينية، في تحذير يأتي قبل أيام من نشر الولايات المتحدة نتائج تحقيق استخباراتي بشأن منشأ الفيروس الذي تسبب في الجائحة العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن فو تسونج، مدير عام إدارة ضبط التسلح بوزارة الخارجية الصينية، القول :"سنواصل التعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، في أبحاثها وتعقبها لمنشأ الفيروس".

وأضاف فو: "ولكننا لن نقبل اتهامات سياسية لا أصل ولا أساس لها. وإذا ما كانوا يرغبون في اتهام الصين دون سند، من الأجدر بهم أن يستعدوا للهجوم المضاد من الصين".

ومن المقرر أن تنتهي وكالات الاستخبارات الأمريكية قريبا من مراجعةٍ حول منشأ الفيروس كان الرئيس الأميركي جو بايدن كلفها بها في نهاية مايو الماضي.

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