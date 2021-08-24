مصدران: مدير المخابرات الأميركية اجتمع مع زعيم "طالبان"

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول أميركي ومصدر على اطلاع بأنشطة الحكومة الأميركية لـ"رويترز" اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي جو بايدن أرسل مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ليجتمع مع زعيم حركة "طالبان" عبدالغني برادر في كابول، أمس الاثنين، وذلك في أعلى مستويات اللقاءات الرسمية بين الجانبين منذ سيطرة الحركة على العاصمة الأفغانية.

وتحدث المصدران شريطة عدم كشف هويتهما، وجاء الاجتماع بينما تجلي إدارة بايدن المواطنين الأميركيين وحلفاء آخرين وسط فوضى في مطار كابول قبل حلول الموعد النهائي لعمليات الانسحاب في 31 أغسطس الجاري.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أولا نبأ ذلك الاجتماع نقلا عن مسؤولين أميركيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. وامتنع البيت الأبيض وممثل لوكالة المخابرات المركزية عن التعليق. وقال متحدث باسم "طالبان" إنه ليس على علم بأن برادر التقى مدير المخابرات الأمريكية.

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