نصيحة الجيش الأميركي لبايدن بشأن أفغانستان.. أصدر قرارك اليوم

المصدر: نيويورك - د ب أ

أفادت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية بأن الجيش الأميركي نصح الرئيس جو بايدن بأن عليه أن يتوصل لقرار اليوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان سيمدد مدة عمليات الإجلاء في أفغانستان إلى ما بعد الـ31 من أغسطس.

ويقول المستشارون العسكريون للبيت الأبيض إن القرار لابد أن يصدر بنهاية اليوم حتى تتسنى لهم فرصة الاستعداد لسحب 5800 جندي أميركي على الأرض بمعداتهم وأسلحتهم.

وفي حال وافق بايدن، يتوقع الجيش «أياما قليلة إضافية» لمحاولات إخلاء أكبر قدر ممكن من الناس قبل البدء بسحب القوات.

وقالت الشبكة إنها علمت أنه حتى مساء أمس الاثنين، لم يقرر بايدن ما إن كان سيمدد فترة الإجلاء أم لا، في حين ينصح العديد من مستشاري الرئيس بعدم تمديد هذه الفترة نظرا للظروف الأمنية على الأرض بعد مراقبة سير الأمور والمخاطر الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news