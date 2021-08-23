قتيل و9 مصابين في انفجار بسورية

المصدر: دمشق - د ب أ

أفاد مصدر طبي في مدينة أعزاز السورية بريف حلب الشمالي بأن شخصا قتل وأصيب تسعة آخرون بجروح اليوم الاثنين جراء انفجار وقع عند مدخل المدينة.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، وأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في مركبة.

وقال مصدر إن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر سبع سيارات وشاحنات، إضافة إلى المباني المجاورة.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية تتبع حركة المركبة عبر كاميرات المراقبة على مدخل المدينة وفي نقاط الحواجز لمعرفة الأشخاص الذين كانوا بداخلها والجهة التي قدمت منها.

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