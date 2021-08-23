زلزال بقوة 7.1 يضرب جنوب المحيط الأطلسي

المصدر: واشنطن - وام

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في جنوبي المحيط الأطلسي دون أن يصدر تحذير من موجات مد عاتية "تسونامي".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا وعلى بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرق جزر ساندويتش الجنوبية، أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي، وعلى بعد حوالي 2500 كيلومتر شرق منطقة "تييرا دل فويجو" الأرجنتينية.

وأفاد كل من مركز التحذير من تسونامي الوطني الأميركي ومكتب الأرصاد الجوية الأسترالي بعدم وجود خطر حاليا على السواحل الكاريبية و على البر الرئيسي لاستراليا أو جزرها و أقاليمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news