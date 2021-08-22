تايوان تقول إن الصين تريد «محاكاة» طالبان

المصدر: تايبه ■ (رويترز)

اتهم وزير خارجية تايوان جوزيف وو، الصين أمس، بأنها تريد «محاكاة» حركة طالبان، قائلاً إن الجزيرة التي تدعي بكين أنها أرض صينية لا تريد الخضوع للشيوعية أو التعرض لجرائم ضد الإنسانية. وأثار السقوط السريع للحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة جدلاً شديداً في تايوان حول ما إذا كان من الممكن أن يواجه سكان الجزيرة المصير نفسه أمام أي غزو صيني، في حين قالت وسائل الإعلام الحكومية في الصين إن مصير كابول أظهر لتايوان أنها لا يمكنها أن تثق في واشنطن.

ورداً على دعوة وزارة الخارجية الأميركية مجدداً للصين لوقف الضغط على الجزيرة، كتب وو على «تويتر» موجهاً الشكر للولايات المتحدة على دعمها لرغبات ومصالح شعب تايوان.

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