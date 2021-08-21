آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم اليوم، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- توقيف المئات في تظاهرات في استراليا احتجاجا على فرض تدابير إغلاق -أوقف أكثر من 200 شخص عقب صدامات عنيفة بين متظاهرين رافضين لفرض تدابير إغلاق والشرطة السبت في أكبر مدينتين باستراليا التي تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكوفيد منذ ظهور الوباء.

وسجلت ولاية نيوساوث ويلز وعاصمتها سيدني 825 إصابة، في أعلى حصيلة على مستوى البلاد، بعد يوم على إعلان السلطات تمديد تدابير العزل لغاية سبتمبر على الأقل سعيا لوقف انتشار المتحورة دلتا. ودفع ارتفاع عدد الإصابات في ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن، بالسلطات لتمديد تدابير الإغلاق في كافة أنحاء الولاية اليوم

- بولينيزيا تعزز تدابيرها -أعلن رئيس بولينيزيا الفرنسية أنه سيتم إغلاق المدارس والمعاهد والمدارس الثانوية "اعتبارا من الاثنين" في الأرخبيل بسبب تفشي كوفيد-19، في إطار تشديد تدابير الإغلاق المقررة لأسبوعين.

وعاد التلاميذ البولينيزيون إلى المدارس قبل أسبوعين، لكن العديد من المدارس والمعاهد أغلقت أبوابها بعد انتشار الفيروس بين التلاميذ والأساتذة.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم حظر التجول الذي كان بين التاسعة مساء والرابعة صباحا ليبدأ من الثامنة مساء في كل أنحاء بولينيزيا الفرنسية.

- تسجيل أول إصابتين بكورونا في أرخبيل بالاو -أعلن أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ أنه سجل اليوم أول إصابتين بفيروس كورونا وخسر مكانته النادرة كدولة خالية من كوفيد-19.

وفرض على مسافرَين قدما من جزيرة غوام وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس، الحجر الصحي مع المخالطين لهما.

وحتى السبت كانت بالاو واحدة من 14 دولة في العالم لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حسب منظمة الصحة العالمية.

- 1,2 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا هبة أميركية لساحل العاج -أعلنت وزارة الصحة في ساحل العاج اليوم أن البلاد التي تشهد منذ أسابيع تسارعا في وتيرة تفشي فيروس كورونا، تسلّمت 1,2 مليون جرعة من لقاح فايزر قدّمتها الولايات المتحدة لمساعدتها في مكافحة كوفيد-19.

ووصلت الجرعات اللقاحية إلى أبيدجان عاصمة ساحل العاج مساء أمس، عبر آلية كوفاكس الرامية إلى توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى 20 في المئة من سكان نحو مئتي بلد ومنطقة.

- أكثر من 4,4 ملايين وفاة -تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,415,382 شخصا في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (627,845) تليها البرازيل (573,511 وفاة) والهند (433,964 وفاة) والمكسيك (252,080) والبيرو (197,752) وفقا للأرقام الرسمية.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين او ثلاثا من الحصيلة المعلنة رسميا، آخذةً في الاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19.

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