أم القيوين.. إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارة أم القيوين مؤقتاً، في إطار التدابير الاحترازية للتعامل مع تلوث بحري ناتج عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية، داعيةً الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات والامتناع عن الصيد في المواقع المتأثرة، لحين استكمال الأعمال وتحديد الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن منظومة الرصد الفني والتقييم البيئي في الدولة رصدت تلوثاً بحرياً امتدت آثاره إلى شواطئ إمارة أم القيوين، نتجت عنه روائح لاحظها سكان إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، مشيرةً إلى أن هذه الروائح لا تشكل أي مخاوف أو مخاطر صحية على السكان.

وأوضحت الوزارة أنه فور رصد التلوث، باشرت الفرق المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التلوث وتطويق المناطق المتأثرة، والبدء بأعمال التنظيف والمعالجة للحد من آثاره البيئية.

وأضافت أن عمليات المسح تتواصل كإجراء احترازي لضمان سلامة البيئة البحرية، فيما تستمر الجهود لاستكمال الأعمال وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع التلوث.

ودعت الوزارة الجمهور إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات، مؤكدةً التزامها بإطلاع الجمهور على مستجدات الموقف أولاً بأول.