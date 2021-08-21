الآلاف يحاصرون مداخل مطار كابول

المصدر: كابول - د ب أ

حاصر آلاف من المواطنين الأفغان مداخل مطار العاصمة كابول، والذى يمثل شريان الحياة الرئيسي لهم، وللأجانب الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور.

وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إنه يتم إطلاق الرصاص بشكل مستمر تقريبا خارج مجمع المطار، المدجج بالسلاح.

وتم نقل آلاف الأشخاص عبر المطار منذ سيطرة حركة طالبان على كابول يوم الأحد الماضى. والمطار هو المكان الوحيد بالعاصمة الذى تسيطر عليه القوات الدولية.

وقال شاهد العيان لـ"د.ب.أ" إنه سيتم إغلاق بوابة المدخل الشمالى للمطار، لمدة يومين.

وقال شاهد عيان آخر إن المحتشدين خارج المطار ينتمون إلى جميع الأطياف، وبينهم ممثلون وشخصيات إعلامية تليفزيونة وشباب ونساء يحملن أطفالا حديثى الولادة، وأشخاص معاقون، ضمن آخرين.

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