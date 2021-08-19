مقاتلات أميركية تحلق فوق كابول لضمان الأمن

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس إن طائرات مقاتلة أميركية مسلحة تحلق فوق كابول لضمان الأمن اللازم لعمليات الإجلاء هناك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي،، في إفادة صحافية إن المقاتلات لم تحلق على ارتفاعات «منخفضة» فوق المدينة لكنها تشارك في «المراقبة».

وأوضح الميجر جنرال وليام تيلور، من هيئة الأركان المشتركة، أن بوابات عديدة في مطار كابول الدولي مفتوحة حاليا وتم حتى الآن إجلاء زهاء سبعة آلاف شخص.

وقال إن الجيش له حاليا قوات يزيد قوامها على 5200 فرد في مطار كابول لحماية عملية الإجلاء.

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