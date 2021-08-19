بايدن: طالبان في «أزمة وجودية» بصدد دورها في العالم

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن طالبان في خضم «أزمة وجودية» بشأن دورها على المسرح الدولي، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن الجماعة قد غيرت مسارها بشكل جذري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس.

وقال بايدن في مقابلة عبر قناة «ايه بي سي» تم بثها صباح اليوم الخميس: «دعني أصيغ الأمر على هذا النحو: أعتقد أنهم يمرون بنوع من الأزمات الوجودية بشأن ما إذا كانوا يريدون أن يعترف بهم المجتمع الدولي باعتبارهم حكومة شرعية. لست متأكدًا من أنهم يريدون ذلك».

وتشير تعليقات بايدن إلى سؤال يلوح في الأفق بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعترف بحركة طالبان كحكومة في أفغانستان بعد أن سيطرت بسرعة على البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول.

واتخذت الولايات المتحدة بالفعل خطوات لمنع تدفق الأموال إلى طالبان، ويمكن أن تختار التفاوض بشأن تخفيف العقوبات الاقتصادية، إذا وافقت على منع الجماعات الإرهابية الدولية مثل القاعدة واهتمت بحماية حقوق النساء والأقليات.

لكن أي تعامل مع طالبان سيكون محفوفًا بالمخاطر سياسيا بالنسبة لبايدن، الذي واجه بالفعل انتقادات واسعة النطاق في الكونغرس، حيث يدعو نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى الحصول على مزيد من المعلومات عن الأزمة.

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