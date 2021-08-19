السعودية: تنفيذ حد الحرابة في إرهابي قتل رجل أمن بسلاح أبيض

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نفذت السلطات السعودية اليوم الخميس حكم حد الحرابة الصادر بحق سعودي أدين بدعم تنظيم إرهابي وقتل رجل أمن بعد طعنه طعنات عدة .

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، إن«عبدالعزيز بن سعود بن سعد المالكي - سعودي الجنسية - أقدم على قتل وكيل رقيب عبد الله بن مشاري السبيعي، وذلك بالترصد له خلال تأدية عمله وطعنه عدة طعنات مما أدى لوفاته، مشيرة إلى تمكن سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم.

وأضافت أنه بإحالة الجاني إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، حيث تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله؛ لأن ما قام به فعل محرّم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض.

وأيدت الحُكم محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيِّد من مرجعه بحق الجاني، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً فيه اليوم (الخميس)، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، مشددةً على أن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، محذرةً في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا يوم 1 مايو 2018 بشأن القبض على الجاني قالت فيه: "أنه عند الساعة 9:15 من مساء يوم الأربعاء الموافق 15 / 9 / 1439هـ، تعرض وكيل رقيب عبدالله مشاري نايف السبيعي، وهو يؤدي مهام عمله في إدارة حركة المرور بشارع الجيش في محافظة الطائف، لعمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص بسلاح أبيض نتج عنه استشهاده.

وتابع المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه عند محاصرة الجاني من الجهات الأمنية، أثناء محاولته الفرار باستخدام دورية المرور، ترجل منها وبحيازته السلاح الموجود داخل الدورية واتجه إلى داخل مبنى حكومي وهو يطلق النار تُجاه رجال الأمن مما اقتضى التعامل معه وفق ما تطلبه الموقف لتحييد خطره.

وأضاف أنه تم القبض عليه بعد إصابته التي نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج واتضح أنه المدعو عبدالعزيز سعود سعد المعقبي المالكي، وهو من أرباب السوابق، فيما أُصيب جراء ذلك اثنان من رجال الأمن أحدهما من وزارة الحرس الوطني، والآخر من الدوريات الأمنية.

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