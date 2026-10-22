عبدالله بن زايد ووزير خارجية فرنسا يبحثان هاتفياً العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث سموه وجان نويل بارو مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان سبل دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.