صورة لا تصدق.. كل هؤلاء في طائرة واحدة !

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشرت وسائل إعلام أمريكية صورة لا تصدق لطائرة أمريكية عسكرية من طراز C-17 على متنها حوالي 640 أفغانياً من النساء والرجال يحاولون الهروب من حركة طالبان التي سيطرت على السلطة في أفغانستان.

ووصفت قناة "فوكس نيوز" الصورة بأنها لا تصدق، فيما ذكر موقع defense one أن رحلة الإجلاء للقوات الجوية الأمريكية من كابول تخطت الرقم القياسي على الإطلاق لحمولة أي طائرة بوينج.

وجلس ركاب الطائرة على أرضيتها الواسعة، ويُعرف هذا الإجراء باسم "تحميل الأرضية"، ووفقاً لمصدر مطلع فإن الركاب تشبثوا بأحزمة شحن تمتد من الجدار إلى الجدار.

ووفقاً لمسؤولي دفاع أمريكيين فإنه لم يكن مخططاً أن تحمل الطائرة كل هذا العدد من الأشخاص، لكن الأفغان المذعورين دفعوا بأنفسهم إلى منحدر نصف مفتوح في الطائرة، وبدلاً من محاولة إجبار هؤلاء اللاجئين على النزول من الطائرة اتخذ الطاقم قرار المغادرة.

وقال مسؤول دفاعي طلب عدم نشر اسمه، إن الرحلة كانت واحدة من عدة رحلات تمكنت من الإقلاع من مطار كابول، وعلى متنها مئات الأشخاص، وربما كان حمولة بعضها الآخر أكبر من 640 شخصاً.

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