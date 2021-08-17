«واشنطن بوست»: العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابول

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأنه تم العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أميركية بعد هبوطها بإحدى الدول قادمة من كابول.

وذكر ثلاثة مصادر مطلعة على الموضوع إن الأشلاء البشرية تم العثور عليها في عجلة طائرة من طراز «C-17» تابعة لسلاح الجو الأميركي أقلعت من مطار كابول أمس الاثنين.

وأعلن طاقم الطائرة حالة طوارئ أثناء الإقلاع من مطار العاصمة الأفغانية بعدما تعرقل سحب عجلة الهبوط وعثر فيها على بقايا بشرية لاحقا.

وقال اثنان من المسؤولين، شريطة عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الموضوع، إن الاكتشاف جاء بعد أن تم تحويل الطائرة إلى موقع آخر وهبطت هناك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة المعنية هي نفسها التي تم تصويرها في مقاطع فيديو انتشر على نطاق واسع ويظهر على ما يبدو أنهما شخصان يسقطان من طائرة «C-17» أثناء مغادرتها المطار.

وعبر مسؤول رابع الاثنين عن اعتقاده أن أشخاصا سقطوا «بلا شك» من الطائرة وأن الفيديو حقيقي.

واحتشد آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان في مطار كابول يومي الأحد والاثنين بعد سيطرة حركة «طالبان» على المدينة، مما دفع الجيش الأميركي إلى تعليق عمليات الإجلاء.

وتدفقت حشود على المطار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أميركية بينما كانت تسير على المدرج.

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