كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 207.8 مليون.. و اللقاحات 4.74 مليار

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 207.8 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4.74 مليار.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207 ملايين و 834 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 371 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز 4.74 مليار جرعة.

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