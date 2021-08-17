عناصر طالبان يمارسون الرياضة في صالة «الجيم» بالقصر الرئاسي

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

المشهد السياسي الساخن في أفغانستان وتطوراته السريعة وما صاحبة من أحداث مقلقة،لم يخل من بعض اللقطات الطريفة، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو لعناصر حركة طالبان وهم يلهون ويمارسون التدريبات الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بعد سيطرتهم على العاصمة كابول، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى خارج البلاد.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاتلي حركة طالبان خلال ممارستهم التمارين الرياضية في القاعة الرياضية بالقصر الرئاسي.

ومارس عناصر طالبان الرياضة على الأجهزة المختلفة ورفعوا الأثقال، وكان بعضهم يضحك في مشهد يوحي باستمتاعهم بممارسة الرياضة في صالة «الجيم» لعناصر الحركة التي عادت من الجبال إلى القصور بعد 20 سنة من الحرب ونجحت في السيطرة على أفغانستان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news