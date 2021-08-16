توقف رحلات الإجلاء بمطار كابول بعد إغلاق حشود للمدرج

المصدر: كابول - وكالات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين ،إن طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابول في الوقت الحالي لأن أناسا يحاولون يائسين مغادرة البلاد يسدون المدرج.

وقال المتحدث للصحافيين في برلين: "ما أفهمه هو أنه لا توجد حركة مرور جوي في الوقت الحالي لأن عددا كبيرا من الناس يحتشدون على المدرج".

وذكر أن 40 من موظفي السفارة الألمانية نقلوا جوا إلى الليلة الماضية، مضيفا أن فريقا صغيرا يضم أقل من عشرة أشخاص سيبقى في مطار كابول لتنسيق عملية الإجلاء.

ومن جانبها، قالت سلطات المطار إن الرحلات التجارية في مطار كابول أُلغيت حيث تجمّع آلاف الأفغان سعياً للهروب من بلدهم، وسط حالة من الفوضى الكاملة بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة.

وقالت السلطات في رسالة تلقتها الصحافة: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news