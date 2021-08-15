فاوتشي: أميركا مستعدة لتقديم جرعة لقاح ثالثة

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستكون "مستعدة تماما" لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا بسرعة لعدد أكبر من السكان إذا لزم الأمر.

ولم يحدد فاوتشي جدولا زمنيا، لكنه قال إن مسؤولي الصحة يقومون بتقييم مجموعات مختلفة "يوميا وأسبوعيا"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال فاوتشي في برنامج "واجه الأمة" الذي تبثه شبكة (سي بي إس): "إذا تبين أنه مع ورود البيانات، أننا بحاجة إلى إعطاء جرعة إضافية للأشخاص في دور رعاية المسنين أو الأشخاص المسنين، سنكون مستعدين تماما للقيام بذلك بسرعة كبيرة".

وأصبحت مسألة الجرعات الإضافية أو المعززة أكثر إلحاحا، وسط تفشي سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا.

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