طالبان تعلن دخول كابول والسيطرة على قصر الرئاسة

المصدر: كابول - وكالات

أكد متحدث باسم حركة طالبان أن مقاتلي الحركة دخلوا كابول وسيطروا على قصر الرئاسة الأفغاني، وذلك بعد أن قالت الحركة في وقت سابق أنها أمرت قواتها بعدم غزو العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن المقاتلين يدخلون المدينة لمنع النهب بعد إخلاء مراكز الشرطة، لكنه أكد عدم تعرض السكان للأذى.

وأضاف أن «الحركة أمرت قواتها بالدخول إلى المناطق التي فرت منها القوات في كابول والمنطقة معرضة لخطر النهب».

في الأثناء قال مستشفى في العاصمة الأفغانية على تويتر، في أعقاب دخول مسلحي حركة طالبان المدينة، إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا في اشتباكات على مشارف كابول اليوم الأحد.

وأضاف المستشفى «معظم الذين تم نقلهم للمستشفى أصيبوا جراء معارك في منطقة قرة باغ»، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الاشتباكات. كما لم تشر إلى سقوط أي قتلى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news