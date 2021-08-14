يوليو 2021 كان الشهر الأكثر حرا على كوكب الأرض

المصدر: واشنطن - وام

أكدت هيئة دولية مختصة بالتغيرات المناخية ان شهر يوليو الماضي كان الشهر الاكثر حرا الذي يسجل على كوكب الارض، مشيرة الى ان هذا الرقم القياسي الجديد يضاف الى المسار المقلق والمزعج الذي بات يشهده الكون بسبب التبدل المناخي.

ونقلت وسائل الاعلام عن بيان للوكالة الوطنية الاميركية للمحيطات والغلاف الجوي قوله ان الحرارة العامة لسطح الكوكب ارتفعت بواقع 0,01 درجة مئوية بالنسبة الى شهر يوليو السابق مضيفة أن تسجيل المعطيات بدأ قبل 142 عاما.

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