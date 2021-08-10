مقتل 25 فردا من الجيش الجزائري أثناء مواجهة حرائق الغابات

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، مقتل 25 فردا من الجيش خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة في عدة مناطق بالبلاد.

جاء هذا في تغريدة للرئيس الجزائري، اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع «توتير».

وكتب تبون في تغريدته: «ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو».

​وأضاف الرئيس الجزائري: «أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة. تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد قالت في بيان إنها «سجلت بكل أسف وفاة ثمانية عشر عسكريا إضافة الى إصابة 13 عسكريا آخرين بحروق متفاوتة الخطورة»، لافتة الى أن تدخلهم اتاح «إنقاذ 110 مواطنين بين نساء ورجال وأطفال من السنة النيران».

واسفرت الحرائق أيضا عن مصرع 13 مدنيا بينهم 12 في تيزي وزو، بحسب حصيلة جديدة لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

يذكر أنّ الغابات في الجزائر تعرّضت أمس الاثنين، في نحو 14 ولاية عبر البلاد، إلى اندلاع حرائق ضخمة.

وتم تسجيل عشرات الحرائق في الولايات التي تعرّض بعضها لـ4 حرائق، بينما شهدت ولايات أخرى حريقا أو حريقين، وفقا للبيانات الرسمية.

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