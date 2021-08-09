إسقاط 3 طائرات "حوثية" مسيرة .. وعمليات نوعية في مأرب والجوف

المصدر: صنعاء – الإمارات اليوم

تمكنت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية، فيما تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني في محور "علب" من إسقاط طائرة مسيرة ثالثة تابعة للميليشيات، وشنت مقاتلات التحالف وقوات الجيش اليمني عمليات نوعية في مأرب والجوف.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدا التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

ونفذت مقاتلات التحالف، اليوم الاثنين، عملية عسكرية نوعية في جبهة جنوب محافظة مأرب، تمكنت خلالها من إفشال هجوم وزحف لميليشيات الحوثي تجاه "المشيريف، ونجد المجمعة" في مديرية رحبة.

وأكدت مصادر ميدانية، تدمير عدد من الآليات ومصرع وإصابة عناصر حوثية على الطريق الرابط بين ماهلية ورحبة، وعند أطراف وادي المشيريف.

وتزامنت الغارات مع قيام قوات الجيش اليمني، والقبائل بقصف مواقع حوثية في جبهة المشيريف، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات على تعزيزات حوثية كانت في طريقها من صنعاء باتجاه صرواح والزور ووادي ذنة غرب مأرب، ودمرتها، فيما شهدت جبهات مديريتي صرواح ورغوان، معارك طاحنة بين قوات الجيش والقبائل من جهة، والميليشيات من جهة أخرى.

وأكدت مصادر ميدانية غرب مأرب، تمكن وحدات من القوات الخاصة، من أسر أعداد من الحوثيين، بينهم قائد وحدة التحكم في الطائرات المسيرة المفخخة الحوثية وإطلاق الصواريخ الباليستية، في عملية نوعية غرب مأرب.

وكشفت مصادر حقوقية في مأرب عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها الميليشيات، بحق المدنيين في عدة مناطق بمديرية رحبة جنوب مأرب، حيث أقدمت الميليشيات على تهجير 67 أسرة قسرا من منازلها.

وفي الجوف، شنت قوات الجيش والقبائل فجر اليوم، هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في جبهة "الجدافر" شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، بالتزامن مع وصول تعزيزات من المنطقة العسكرية السادسة إلى الجبهة، محققة تقدمات نوعية، فضلا عن إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، ودمرت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيات في مديرية خب والشعف، كبرى مديريات الجوف.

وفي صعدة، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف، من إفشال محاولة تقدم لميليشيات الحوثي باتجاه منطقة "المجدعة" في مديرية الظاهر، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي البيضاء، نفذت المقاومة المحلية في مديرية الصومعة، كمين محكم لعناصر حوثية ضمن تعزيزات كانت في طريقها إلى منطقة "شوكان" في الحازمية، ودمرتها.

وفي الحديدة، استهدفت ميليشيات الحوثي، مناطق سكنية متفرقة في مديرية التحيتا، في إطار خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية، استخدمت فيها قذائف المدفعية بصورة كثيفة، بعد فشلها في اختراق مواقع القوات المشتركة شرق المديرية.

وكانت القوات المشتركة، أحبطت مساء أمس، محاولة تسلل لعناصر حوثية في بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، وأوقعت في صفوف عناصرها قتلى وجرحى.

وفي صنعاء، توفيت امرأة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات في منطقة المدفون بمديرية نهم شمال شرق العاصمة.

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