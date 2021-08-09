العراق يسعى للحصول على تمويل لمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

صرّح متحدث عراقي بأن العراق يسعى للحصول على تمويل من البنك الدولي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد العبادي، لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس، إن العراق يسعى من الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية للتباحث مع البنك الدولي لتمويل ما هو مناط بالجانب العراقي من تنفيذ خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج الذي يمتد إلى 80 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية.

وذكر أن هذا التمويل سيمكّن العراق من الإيفاء بجميع التزاماته، وأن يدشن هذا الخط داخل الأراضي العراقية بتمويل من البنك الدولي بنسبة 100%.

وأوضح أنه من المفترض أن ينجز هذا الخط في مرحلته الأولى في صيف عام 2022 بطاقة 500 ميغاواط لمحافظة البصرة، وهناك جدية للطرفين لإنجاز هذا المشروع الحيوي.

وقال العبادي إن إجمالي طول خط الربط الكهربائي العراقي الخليجي يبلغ 300 كيلومتر، لافتاً إلى أن هذا الخط الاستراتيجي سيتكفل بربط محطة الزوراء الكويتية بمنطقة الفاو العراقية.

وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، أعلن أخيراً عن مفاوضات تجريها الحكومة العراقية مع البنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، لتمويل مشروعات في العراق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news