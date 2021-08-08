تحطم طائرة خلال إخماد الحرائق في اليونان ونجاة قائدها

المصدر: اثينا - (أ ف ب)

تحطمت طائرة قاذفة للمياه، بعد ظهر اليوم، خلال إخماد الحرائق في جزيرة زانتي اليونانية ولم يصب قائدها بأذى، وفق ما افادت اجهزة الإطفاء اليونانية.

وكانت الطائرة من طراز "بيتزيتيل" تعمل على إخماد حريق محدود في الجزيرة الواقعة في البحر الايوني، غرب اليونان القارية، حين تحطمت لسبب غير معروف، بحسب المصدر نفسه.

وتكافح مئات عناصر الإطفاء الأحد للسيطرة على حرائق في جزيرة إيفيا اليونانية أتت على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر ودمّرت منازل وأجبرت سياحا وسكانا على الفرار.

وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس اليوم: "أمامنا أمسية أخرى صعبة، ليلة أخرى صعبة".

وأضاف: "لدينا في إيفيا جبهتان رئيسيتان، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب.. الحريق في الشمال تدفعه الرياح إلى قرى شاطئية، فيما 17 طائرة إطفاء تكافح النيران في إيفيا".

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