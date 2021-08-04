الأمطار تزيد كميات المياه في بحيرة السد العالي

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي عن تزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي بعد ارتفاع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، أن تصريحات الوزير جاءت خلال الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل فى إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي وسبل تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية.

واستعرض عبدالعاطي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، وسيناريوهات التعامل مع الفيضان مع بدء العام المائي 2021/ 2022، بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة المنتفعين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، لافتا إلى أنه يتم إطلاق كميات مياه إضافيه لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال أغسطس وسبتمبر.

ووجه عبدالعاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل بديناميكية مع كافة السيناريوهات.

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