المدفعية الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان

المصدر: بيروت - د ب أ

قصفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سهل مرجعيون بجنوب لبنان بعدد من القذائف الثقيلة عيار 155، وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن ذلك جاء بعد سقوط صواريخ في كريات شمونة الإسرائيلية .

وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أن "دوي انفجار قوي سمع في بلدات وقرى مرجعيون، وسمعت في ما بعد صافرات الإنذار في مستعمرة كريات شمونة الحدودية".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مدفعيته قصفت داخل لبنان ردا على إطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق مساء أمس الأول الاثنين تمرينا عسكريا على الحدود مع لبنان، وقال إن هدفه هو "فحص جاهزية قوات الجيش ومدى استعدادها لأيام من القتال المحتمل على الحدود مع لبنان".

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