مصر: دراسة فورية لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم

المصدر: القاهرة - متابعات

قال وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة ستبدأ في الدراسة الفورية لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

ويحق لـ72 مليون مواطن في مصر، الحصول على الخبز المدعم يوميا، بحيث يحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد في حين أن تكلفته الفعلية 65 قرشا، بوزن للرغيف 90 جراما.

وقال المصيلحي، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية إن الأمر سوف يتم دراسته وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت، مؤكدا أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.

وأضاف الوزير أن التغذية المدرسية للطلاب بنحو 7 أو 8 مليارات، أمر حتمي، وعليه فإن عملية إعادة صياغة فاتورة الدعم أمر ضروري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال اليوم الثلاثاء إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

وأضاف السيسي: "جه الوقت اللي رغيف العيش أبو خمسة صاغ (قروش) ده يزيد تمنه، حد يقولي خلي الكلام ده لرئيس الحكومة لوزير التموين هو اللي يشيلها.. لأ.. أنا أشيلها قدام بلدي وقدام ناسي".

وتابع خلال حديثه لدى افتتاح منشأة لإنتاج المواد الغذائية: "مش معقولة أدي 20 رغيف بثمن سيجارة".

واستكمل السيسي: "مبقولش نغليه قوي زي ما بيقف علينا بستين أو 65 قرشا، ولكن هذا الأمر لازم يتوقف".

أضاف: "مفيش حاجة بتثبت على حالها بالطريقة دي على مدى 20 أو 30 سنة ونقول إن الرقم ده محدش يمسه".

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 0.05 جنيه مصري (0.0032 دولار).

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