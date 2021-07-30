جيل بايدن تغادر المستشفى بعد استخراج جسم غامض من قدمها

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

غادرت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، مساء أمس الخميس بعد أن خضعت لعملية جراحية في قدمها لإزالة جسم داست عليه.

ذكرت ذلك صحيفة "ذا هيل" الأميركية، بناء على بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال السكرتير الصحافي لبايدن، مايكل لاروزا، في بيان له عبر حسابه على موقع "تويتر" إن سيدة أميركا الأولى "خضعت لعملية جراحية ناجحة بقدمها اليسرى لطرد الجسم".

وأضاف لاروزا أنه من "غير الواضح ما هو الشيء الذي تسبب في حدوث ثقب في قدم جيل بايدن".

وأكد مايكل لاروزا أن "الجرح الآن أصبح نظيفا وخال من العدوى وأنه من المتوقع أن تتعافى بشكل جيد".

وتابع أن جيل وبايدن وزوجها الرئيس الأميركي سيغادران مركز والتر ريد الطبي عائدين إلى البيت الأبيض قريبا.

وداست جيل بايدن على جسم أثناء سيرها على شاطئ هاواي الأسبوع الماضي.

وفي يوم الأحد الماضي، زارت بايدن هاواي، وذلك بعد أن ترأست الوفد الأميركي في أولمبياد طوكيو 2020.

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