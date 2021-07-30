سيدة أميركا الأولى تخضع لإجراء طبي "ناجح" في القدم بعد إصابتها بجرح غائر

المصدر: واشنطن - رويترز

قال متحدث إن سيدة أميركا الأولى جيل بايدن خضعت لإجراء طبي "ناجح" يوم الخميس لإزالة جسم في قدمها اليسرى تسبب في جرح غائر.

وقال المتحدث باسمها مايكل لاروزا يوم الخميس إن السيدة الأولى كانت تمشي على شاطئ في هاواي خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما دخل شيء في قدمها اليسرى.

وأضاف "بعدما فحص الطاقم الطبي الجرح، لم يتضح الشيء الذي تسبب في الجرح... الجرح الآن نظيف وخال من العدوى ومن المتوقع أن يلتئم بشكل جيد".

وخضعت للإجراء في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

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