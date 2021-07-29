الإعدام لـ24 «إخوانيًا» في «قضيتي إرهاب وعنف» بمصر

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في محافظة البحيرة، الخميس، بإعدام 24 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في محافظة البحيرة، بتهم متعددة، أهمها تفجير أتوبيس شرطة في مدينة رشيد ومقتل 4 شرطيين وإصابة العشرات، وقضت بانقضاء الدعوي بحق 3 متهمين متوفين، وذلك في قضيتي حادثين إرهابيين شهدتهما مصر عامي 2014 و2015.

وحسب «المصري اليوم» أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، والتى تم عقدها في مبنى محكمة إيتاى البارود الجزئية، حكمها بإعدام 16 متهمًا منهم 10 حضوريًا من المنتمين لجماعة الإخوان، من بينهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان في محافظة البحيرة، والمتهمين فيها بتفجير أتوبيس شرطة في مركز رشيد عام 2015 مما أدي إلى مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39 من أفراد وأمناء ومساعدي الشرطة.

وقضت ذات الدائرة اليوم أيضًا بإعدام 8 من المنتمين إلى جماعة الإخوان بينهم 6 حضوريًا بتهمة قتل أمين شرطة من مباحث مركز الدلنجات، وانقضاء الدعوي بالنسبة لعدد 3 متهمين متوفين.

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