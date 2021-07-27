ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا لأعلى مستوى منذ مارس

المصدر: لندن - رويترز

أظهرت بيانات حكومية رسمية أن بريطانيا سجلت أعلى عدد للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ مارس الماضي.

وقفز العدد اليومي للوفيات بين من ثبتت إصابتهم بالمرض قبل 28 يوما، إلى 131 وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ مارس.

وفي المقابل، سجلت بريطانيا 23511 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الثلاثاء في سابع نزول يومي للأعداد.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواطنيه الى التزام حذر كبير إزاء الوضع الصحي، وقال لصحافيين خلال زيارته غليدفورد في جنوب غرب لندن: "المرحلة الرابعة من رفع الإغلاق بدأت قبل بضعة أيام. على الناس أن يلتزموا حذرا كبيرا".

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