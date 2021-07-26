أميركا تواصل التمسك بقيود السفر مع تزايد "دلتا"

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستبقي على القيود المفروضة على السفر إلى الخارج كما هي ، وسط مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس الفتاك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إن الإدارة واجهت دعوات من حكومات أجنبية وشركات طيران وبعض أعضاء الكونجرس لتخفيف القيود المفروضة على دخول الرعايا الأجانب إلى البلاد ، بيد أن المسؤول أصر على أن الموقف الأميركي سيسترشد بأراء مسؤولي الصحة العامة.

واعترف المسؤول ، الذي اشترط عدم ذكر اسمه ، بأن مستويات الحالات المحلية تتزايد ، وخاصة بين غير المطعمين ،مرجحا أن تستمر في الارتفاع في الأسابيع المقبلة .

وفي الأسبوع الماضي، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة على خلفية ارتفاع عدد الحالات هناك. حتى الآن، لم تضع المملكة المتحدة أي قيود على السفر من الأمريكيين.

وكان كبير أطباء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، قد حذر أمس الأحد، من أن البلاد تتحرك في "الاتجاه الخاطئ" في مكافحة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، حيث تتباطأ التطعيمات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاوتشي قوله إنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة تنشيطية لا سيما لأولئك الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، مثل مرضى السرطان وزرع الأعضاء الذين يتم خفض أنظمتهم المناعية.

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