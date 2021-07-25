بوتين يهدد: بوسع البحرية الروسية تنفيذ «هجوم لا يمكن منعه» إذا لزم الأمر

المصدر: موسكو - رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد إنه بوسع سلاح البحرية الروسي رصد أي عدو وشن «هجوم لا يمكن منعه» إذا لزم الأمر. جاء ذلك بعد أسابيع من إثارة سفينة تابعة للبحرية البريطانية غضب موسكو بمرورها أمام شبه جزيرة القرم.

أضاف بوتين أثناء عرض عسكري بمناسبة يوم البحرية في سان بطرسبرغ «نحن قادرون على رصد أي عدو سواء تحت الماء أو فوق الماء أو في الجو، وإذا لزم الأمر استهدافه بضربة لا يمكن منعها».

جاءت تصريحات بوتين بعد الواقعة التي شهدها البحر الأسود في يونيو حين قالت روسيا إنها أطلقت أعيرة تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لطردها إلى خارج مياه القرم.

ورفضت بريطانيا الرواية الروسية لما جرى قائلة إنها تعتقد أن أي أعيرة أُطلقت كانت «مناورات روسية حية» مُعلن عنها مسبقا وإنه لم يتم إسقاط أي قنابل.

وضمت روسيا القرم من أوكرانيا في 2014 لكن بريطانيا ومعظم دول العالم تعترف بأن شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود جزء من أوكرانيا وليست روسية.

وقال بوتين الشهر الماضي إنه كان من الممكن أن تُغرق روسيا السفينة الحربية البريطانية ديفندر التي تتهمها بدخول مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني دون أن يتسبب ذلك في بدء حرب عالمية ثالثة وأضاف أن الولايات المتحدة لعبت دورا في العمل «الاستفزازي».

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