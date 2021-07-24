التوصل لاتفاق بين القوات السورية وفصائل المعارضة في درعا

المصدر: دمشق - د ب أ

توصلت القوات الحكومية السورية ولجان درعا المركزية إلى اتفاق لفك الحصار وإنهاء العملية العسكرية ضد مدينة درعا البلد اليوم السبت.

وكشف مصدر في اللجان المركزية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن اتفاق بين اللجان المركزية وضباط من الجيش السوري لإيقاف الحملة العسكرية وإنهاء الحصار وفتح الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال 3 أيام قادمة اعتباراً من يوم غد الأحد، مقابل تسليم عدد محدود من السلاح الفردي، وإقامة ثلاث نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد لم يتم تحديد مكانها حتى الآن.

كما تضمن الاتفاق «إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شاب في درعا البلد، وتسوية للأشخاص الذين لم يجروا عملية التسوية في يوليو 2018، وتم الاتفاق على ضبط اللجان المحلية التابعة للأفرع الأمنية داخل المربع الأمني، وتطبيق القانون بحق أي مسيء من أي طرف كان، بالإضافة لسحب السلاح غير المنضبط من اللجان المحلية والقوات الرديفة».

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