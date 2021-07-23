الأمم المتحدة تحض إيران على معالجة مشكلة شح المياه بدل قمع المتظاهرين

المصدر: جنيف - أ ف ب

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الجمعة إنه من الأفضل أن تعالج السلطات الإيرانية مشكلة شح المياه في جنوب غرب إيران بدلا من قمع الاحتجاجات بالعنف.

وأضافت باشليه في بيان بعد احتجاجات هذا الأسبوع الذي اعتبرت أنها قمعت بعنف وأسفرت عن سقوط ضحايا، «على الحكومة التركيز على تأثير الأزمة الرهيبة لندرة المياه في حياة سكان خوزستان وصحتهم وازدهارهم، وعلى احتجاجات المواطنين اليائسين بعد سنوات من الإهمال».

واتهمت باشليه الحكومة الإيرانية بالإهمال في مواجهة «وضع كارثي».

وتابعت «إطلاق النار على الناس وتوقيفهم لن يؤديا إلا إلى زيادة الغضب واليأس» موضحة أن المصابين رفضوا الذهاب إلى المستشفى خوفا من أن يتم توقيفهم.

وتوجّهت إلى الحكومة التي عليها خصوصا إصدار تعليمات واضحة للشرطة باحترام المعايير الدولية قائلة «لم يفت الأوان بعد لتغيير الأساليب».

كما دعت باشليه الحكومة الإيرانية إلى التعامل مع مشكلات خوزستان «بجدية» و«اتخاذ إجراءات فورية» وطويلة الأجل لتحسين الوضع، بالتشاور مع الشعب.

والجمعة، أفاد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي «إيريب نيوز» «ليل أمس، اندلعت أعمال شغب في شوارع أليكودرز (في محافظة لورستان) استمرت لساعات»، تخللها «إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين»، أدى لمقتل شخص في العشرين من عمره وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف خامنئي إنه« لا يمكن توجيه اللوم للإيرانيين الذين يحتجون على نقص المياه، ودعا المسؤولين إلى معالجة هذه المشكلة».

وقال المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي في كلمة متلفزة الخميس إنه «لحق طبيعي (لسكان خوزستان) أن يتحدثوا، أن يعبروا، أن يحتجوا وحتى أن ينزلوا إلى الشوارع في إطار القانون».

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