ارتفاع حصيلة الفيضانات في الصين إلى 33 قتيلا

المصدر: بكين - وام

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين إلى 33 قتيلا بينما لا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن هيئة إدارة الطوارئ بمقاطعة خنان بوسط الصين أن الأمطار الغزيرة أثرت على حوالي 3 ملايين شخص وتم نقل 376 ألفا من السكان المحليين إلى أماكن آمنة.

وبحسب الوكالة فقد دمرت مياه الأمطار أكثر من 215200 هكتار من المحاصيل مما تسبب في خسارة اقتصادية مباشرة بنحو 1.22 مليار يوان ( 188.6 مليون دولار أمريكي).

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