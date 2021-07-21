فاوتشي: "دلتا" وراء 80% من إصابات كورونا في الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي، إن السلالة دلتا، إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، هي السبب في أكثر من 80 في المئة من حالات الإصابة الجديدة في البلاد، لكن اللقاحات المصرح باستخدامها ما زالت فعالة بنسبة تزيد على 90 في المئة في خفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات.

وتم اكتشاف السلالة دلتا سريعة العدوى لأول مرة في الهند في وقت سابق من العام الجاري. ومنذ ذلك الحين صارت السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة وظهرت في أكثر من 90 دلة في العالم.

وقالت روشيل والنسكي مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الجلسة إن متوسط عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بلغ 239 في اليوم خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر بنسبة تقارب 48 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق.

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