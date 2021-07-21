مقتل 12 شخصاً جراء سيول اجتاحت مترو أنفاق في الصين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي 12 شخصاً حتفهم بعد أن اجتاحت السيول مترو أنفاق في مدينة تشنغتشو بوسط الصين، فيما انتشرت صور مروعة لركاب يصارعون المياه التي غمرتهم حتى أكتافهم داخل عربة قطار.

وفيما فاضت مياه السدود والأنهر جراء الأمطار الغزيرة في أنحاء مقاطعة خنان، وصف الرئيس شي جينبينغ الوضع بأنه "خطير جداً" مشيراً إلى "مرحلة دقيقة" دخلتها الإجراءات الرامية للسيطرة على الفيضانات، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء.

وتم إجلاء نحو 200 ألف شخص من تشنغتشو وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء، فيما يقود الجيش عمليات الإنقاذ في المدينة التي تضم أكثر من عشرة ملايين نسمة، وحيث غمرت مياه الأمطار المتساقطة على مدى أيام، الشوارع ومترو أنفاق.

وأدت المياه التي اجتاحت مترو الانفاق في تشنغتشو إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح، فيما تم إنقاذ

المئات من القطار، وفق ما ذكر مسؤولو المدينة في تعليق على منصة ويبو للتواصل الاجتماعي.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر ركاباً يصارعون المياه التي ترتفع بسرعة داخل عربة قطار، واضطر رجال الإنقاذ إلى فتح سطح العربة لإخراج الركاب، بحسب وسائل الأعلام المحلية.

وأظهرت صور أخرى مشاهد لعمليات إنقاذ مارة في تشنغتشو من المياه الغزيرة التي كانت تجتاح الشوارع، ووجه أشخاص من خارج المدينة نداءات على موقع ويبو طلباً لمعلومات عن أقاربهم مع انقطاع الاتصالات مع المدينة.

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