مخاوف من انهيار سد في الصين... والجيش يحذر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذر مصدر عسكري صيني، امس، من خطر انهيار سد بعد هطول أمطار غزيرة «غير مسبوقة» فى وسط البلاد أدت إلى مصرع ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإلى شل الحركة في عاصمة إقليمية وغمر مترو الأنفاق فيها.



وأُعلنت حالة التأهب الحمراء، امس الثلاثاء، في تشنغتشو، وهي مدينة ضخمة تبعد 700 كيلومتر جنوب غربي بكين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان التي تتبع لها وهي أعلى مستوى تأهب للأحوال الجوية في الصين.



وذكرت القيادة الإقليمية للجيش الصيني، في بيان، أن صدعا بطول 20 مترا ظهر في سد في مدينة لويانغ التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في منطقة خنان، وحذرت من أن «السد قد ينهار في أي لحظة»، وأعلن الجيش أنه أرسل جنودا للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات.



وبثت قناة «سي سي تي في» الحكومية صورا لشوارع تشنغتشو تغمرها سيول جارفة من المياه الموحلة، فيما كان عدد من السكان يدفعون مركباتهم عبر الطرق التي غمرتها المياه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تشنغتشو إنه أعلى معدل متساقطات يومي منذ بدء تسجيلها قبل 60 عاماً.

وأظهرت صور أخرى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو تشنغتشو، كما وقف بعضهم على المقاعد وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب في الظلام.



وأدى سوء الأحوال الجوية إلى انهيار منازل ومصرع شخص واحد على الأقل كما فقد اثنان آخران، بحسب صحيفة «الشعب» كما أوردت وسائل إعلام مقتل شخصين آخرين بعد انهيار جدار، ولم يتم الإعلان عن أي حصيلة رسمية حتى الآن.

وتم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص بشكل احترازي في الأيام الأخيرة، وفق ما ذكرت الثلاثاء السلطات التي قدرت الخسائر في وقت سابق بعدة ملايين من اليوروات.

وتشهد الصين كل صيف فيضانات بسبب الأمطار الموسمية والعام الماضي، دمرت فيضانات غير مسبوقة في جنوب غرب البلاد الطرق وأدت إلى إجلاء عشرات آلاف السكان.

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